KV Mechelen

Kaya was de voorbije week ziek, maar is net op tijd fit bevonden. Bateau heeft geen last meer van de quadriceps en zit in de selectie. KVM wil youngsters Alec Van Hoorenbeeck (20) en Arno Van Keilegom (20) uitlenen. Eerste amateurklassers Dessel en Heist zijn de voornaamste opties. Voor Mo Zeroual (20), wiens contract eind dit seizoen afloopt, is er geen toekomst meer Achter de Kazerne. (ABD)