KV Mechelen gaat in beroep tegen de sanctie van 5.000 euro effectieve boete en de voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren. De Geschillencommissie legde die straf op nadat Mechelse supporters in de titelmatch tegen Beerschot-Wilrijk pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken. Op vrijdag 19 april komt de zaak voor. Malinwa verloor gisteren een oefenmatch tegen Lokeren met 3-0. Musona (2x) en Marecek waren de doelpuntenmakers. Opvallende toeschouwer op Daknam was AA Gent-coach Thorup. (ABD)

