KV Mechelen 23 juli 2018

00u00 0

stopt met het aanvechten van de licentie van Moeskroen. Dat liet voorzitter Johan Timmermans weten via een brief aan Pierre François, de CEO van de Pro League. Malinwa, dat in maart degradeerde uit eerste klasse A, wil zich zo volledig focussen op het sportieve. (AB)