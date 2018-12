KV Mechelen 15 december 2018

In 1B won KV Mechelen met 1-3 op OH Leuven. Na amper drie minuten kopte De Camargo een voorzet van Storm feilloos binnen. Hirst maakte nog gelijk, maar na een tweede gele kaart voor Hubert was het over. Swinkels en De Camargo zetten de 1-3 op het scorebord. (ABD)