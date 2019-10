Exclusief voor abonnees KV Mechelen 10 oktober 2019

00u00 0

KV MECHELEN is in beroep gegaan tegen de schorsing van twee speeldagen voor Arjan Swinkels. Volgens Malinwa was zijn uitsluiting meer dan voldoende als straf. De zaak wordt vrijdag behandeld voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. (ABD)