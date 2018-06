KV Mechelen 18 juni 2018

KV Mechelen won zijn eerste oefenmatch tegen tweedeprovincialer GR Katelijne met 0-10. Doelpunten kwamen er via De Witte, Schoofs, Tainmont, Storm en Pedersen. In het tweede bedrijf kregen een aantal jongeren de kans. Dat leverde opnieuw vijf goals op via Matthys, Bosiers en Beqiraj (3x).