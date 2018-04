KV Mechelen 30 april 2018

Zaterdag tekende doelman Bram Castro (35) een contract voor twee jaar. Hij komt over van Heracles Almelo. Vandaag tekent in principe ook Nikola Storm (23) zijn contract. De flankaanvaller wordt gehaald bij Club Brugge, dat hem dit seizoen verhuurde aan OH Leuven. Als keeperstrainer wordt Harmen Kuperus van OHL genoemd. (FDZ/TTV)