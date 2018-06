KV Mechelen 02 juni 2018

00u00 0

KV Mechelen zat gisteren samen met Franck Berrier (34) en dat gesprek verliep in een constructieve sfeer. Enkel over de duur van het contract raakten beide partijen het nog niet eens. KV Mechelen biedt twee jaar, maar Berrier hoopt op langer. Naast KVM tonen ook een Franse en Turkse club interesse in de middenvelder. (FDZ)