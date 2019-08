Exclusief voor abonnees KV MECHELEN 21 augustus 2019

00u00 0

Bijker heeft een spierscheur van minstens twee centimeter opgelopen in de hamstrings, dat bracht een scan gisteren aan het licht. De Nederlandse linksachter is sowieso enkele weken out. Vrijdag wordt er een MRI genomen om de ernst van de blessure en de revalidatietijd beter te kunnen inschatten. (ABD)

