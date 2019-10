Exclusief voor abonnees KV MECHELEN 03 oktober 2019

Gisteren schreven we dat KV Mechelen de schorsing van Rob Schoofs niet aanvaardt. Maar de club besloot toch om niet in beroep te gaan. De middenvelder is dus voor twee speeldagen effectief geschorst plus twee met uitstel. (ABD)