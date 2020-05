Exclusief voor abonnees KV Mechelen: wat met goudhaantjes? 12 mei 2020

00u00 0

Een doelman en flankaanvaller zijn prioriteit voor Malinwa. De club wacht op meer duidelijkheid vooraleer het een beslissing neemt over de eventuele contractverlengingen van Swinkels en Corryn. Hét transferverhaal in Mechelen wordt komende zomer echter de grote interesse in goudhaantjes Vranckx en Kabore. Blijven ze, of blijven ze niet? De aankoopopties in de contracten van Vanzeir en Vanlerberghe worden behoudens verrassingen niet gelicht. (ABD)