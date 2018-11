KV Mechelen voert ethische code in 16 november 2018

00u00 0

Het bestuur van KV Mechelen heeft een ethische code ingevoerd. De club, spilfiguur in de zaak Propere Handen, wil zo verzekeren dat alles volgens het boekje gebeurt. Elke bestuurder zal de code moeten ondertekenen en naleven. "We willen een duidelijk signaal geven. De hele club, van bestuurder tot speler, dient deze ethische code te volgen. In de code staan de waarden van KV Mechelen: verantwoordelijkheid, transparantie, eerlijkheid, respect en fair-play", aldus sterke man Dieter Penninckx. Een opvolger voor Johan Timmermans, die vorige week opstapte als voorzitter van Malinwa, koos de raad van bestuur nog niet. (ABD)