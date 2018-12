KV Mechelen trekt naar Den Dreef 14 december 2018

In 1B trekt KV Mechelen vanavond naar het King Power at Den Dreef Stadion - zoals de thuisbasis van OH Leuven tegenwoordig heet. Het is de laatste uitwedstrijd van het jaar voor Malinwa. Bij winst kan het voorlopig over de leider in de tweede periode, Beerschot-Wilrijk, springen. Voor OH Leuven is het stilaan van moeten als ze een plaats in de play-downs willen vermijden. Ondanks een kwalitatief sterke kern met spelers als Tshimanga, Hubert en Gorius kunnen de Leuvenaars de hoge verwachtingen niet inlossen. Ze staan op een teleurstellende zesde plaats in de stand. (ABD)