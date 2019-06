Exclusief voor abonnees KV Mechelen trekt naar BAS 07 juni 2019

Zoals verwacht trekt KV Mechelen naar het BAS. Malinwa gaat zo in beroep tegen de degradatie naar 1B en de 12 strafpunten, zoals opgelegd door de Geschillencommissie. De bondsinstantie oordeelde dat KV Mechelen schuldig was voor matchfixing. "Maar de club is onschuldig en wil niet opdraaien voor wat zij niet gedaan heeft", herhaalt advocaat Joost Everaert. Eerder trokken ook al Lokeren en Tubize naar het BAS. Lokeren wil in 1A blijven, Tubize wil KV Mechelen naar het amateurvoetbal zien degraderen om zo zelf in 1B te kunnen blijven. (NVK)