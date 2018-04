KV Mechelen start proces tegen licentie Moeskroen 17 april 2018

KV Mechelen zal er alles aan doen om in eerste klasse te blijven. De eerste stap wordt deze week gezet. Malinwa vecht bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport de licentie van Moeskroen aan én stapt naar de burgerrechtbank. Daar start de club - die eind maart degradeerde naar 1B - een kort geding tegen de voetbalbond voor de manier waarop Moeskroen aan een licentie is geraakt. Als het van KV Mechelen afhangt, staat het in augustus als zeventiende ploeg aan de start van de competitie. Blijft de vraag hoe de Pro League zal reageren. Het interne reglement van de profclubs stelt duidelijk dat voetbalploegen niét naar de rechtbank mogen trekken. Wie dat wel doet, riskeert een schorsing. (NVK/FDZ)

