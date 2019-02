KV Mechelen of Beerschot-Wilrijk: wie kraakt eerst? 15 februari 2019

00u00 0

Wie kraakt het eerst? Dat is de hamvraag in de ongemeen spannende promotiestrijd tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen. Met nog drie speeldagen te gaan in de tweede periode is het verschil tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen... één doelpunt. Eén ding is zeker: zowel op het Kiel als Achter de Kazerne heerst er een winningmood. Beerschot is 13 competitiewedstrijden op rij ongeslagen, Malinwa maar liefst 19. Daarmee komt het dicht bij het clubrecord van 24 matchen zonder verliespartij, dat KVM behaalde verspreid over de successeizoenen '88-'89 en '89-'90. "Daar moeten we fier op zijn. Vooral omdat we het niet alleen gedaan hebben op talent, maar ook op mentaliteit", aldus trainer Wouter Vrancken. KVM trekt vanavond naar Tubeke, Beerschot-Wilrijk speelt zondag in Lommel.(ABD/JSe)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN