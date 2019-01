KV Mechelen naar eerste bekerfinale in 10 jaar 30 januari 2019

35 is hij intussen, maar z'n neus voor doelpunten is hij nog niet kwijt. Igor De Camargo heeft tweedeklasser KV Mechelen gisteren op weg gezet naar de bekerfinale. Union speelde prima mee, maar vergat te scoren. Voor het eerst sinds 2009 mag Malinwa nog eens naar de Heizel. Daar wacht op 1 mei AA Gent of Oostende - zij spelen hun halve finale vandaag.

