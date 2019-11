Exclusief voor abonnees KV Mechelen klopt Genk in oefenmatch... 16 november 2019

00u00 0

In een oefenwedstrijd op het veld van ASV Geel klopte Malinwa Genk met het kleinste verschil. De enige goal van de wedstrijd stond al na drie minuten op het bord. Bijker speelde Engvall aan in de zestien, die draaide makkelijk weg van Screciu en vloerde Bastiaens. De opvallendste man bij Genk was Sébastien Dewaest. De centrale verdediger is klaar voor een nieuwe start en is eindelijk verlost van dat vreemde staartje op zijn hoofd. Neto Borges en Screciu mochten na hun blessures ritme opdoen. Helaas viel Screciu in de slotfase opnieuw uit, met een enkelblessure. Hij verliet het stadion op krukken. (KDZ)

