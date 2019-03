KV Mechelen kampioen, bestuur gerust in promotie 18 maart 2019

Volksfeest in Mechelen zaterdag: Malinwa speelde één jaar na de degradatie meteen kampioen in 1B. Ondanks het matchfixingschandaal, dat nog steeds als een zwaard van Damocles boven de club hangt, maakt het bestuur zich sterk dat het volgend seizoen wel degelijk in eerste klasse A zal spelen. "Hoe meer informatie er intern bekend is, hoe comfortabeler wij er ons bij voelen. Voor mij is het duidelijk dat de club niets ten laste gelegd kan worden", vertelt mede-eigenaar Dieter Penninckx. De sportieve cel bouwt intussen volop aan een ploeg voor volgend seizoen. (ABD)