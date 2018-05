KV Mechelen haalt De Camargo terug uit Cyprus 16 mei 2018

In januari liet het Cypriotische APOEL Nicosia hem niet naar KV Mechelen vertrekken, nu lukte dat wel. Enkele dagen na zijn 35ste verjaardag keert Igor De Camargo terug naar België. Malinwa wordt zo zijn vijfde Belgische club na Heusden-Zolder, Brussels en twee periodes bij Racing Genk en Standard. Zaterdag vierde hij nog zijn tweede titel op rij met APOEL en gisteren tekende hij een contract voor twee seizoenen bij KV Mechelen. Malinwa haalde De Camargo gratis weg bij APOEL, waar de spits dit jaar nog Champions League speelde. Volgend jaar wordt het wellicht 1B. Wat een verschil. "Voor zo'n overstap moet je 'courage' hebben, hé. Want ik heb ook al alles gewonnen in België. Wie mij kent, weet dat ik vooral belang hecht aan plezier in het voetbal. Dat zie ik hier wel goed komen bij Malinwa." Met18 goals in 45 matchen kende De Camargo zijn productiefste seizoen uit zijn carrière. (DPB/FDZ/SJH)

