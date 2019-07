Exclusief voor abonnees KV Mechelen en Waasland-Beveren kunnen ingeruild worden 02 juli 2019

00u00 0

Het resultaat van bloed, zweet en tranen: de kalender voor het seizoen 2019-2020. "Een schema samenstellen is altijd lastig, maar dit jaar was het summum", pufte kalendermaker Nils Van Brantegem. De uiteindelijke uitkomst is één programma gebaseerd op de resultaten van vorig seizoen - met KV Mechelen en Waasland-Beveren dus. Zij kunnen na de definitieve uitspraak van het BAS eenvoudig vervangen worden door Beerschot en Lokeren.

