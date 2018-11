KV Mechelen-directeur betaalt toch maar borgsom 29 november 2018

Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen, heeft gisteravond de gevangenis van Hasselt verlaten. Strak in het pak wandelde hij door de poort naar buiten, waar hij na 50 dagen opsluiting werd opgepikt door zijn echtgenote. Een dag eerder was bekend geraakt dat Steemans - net als makelaar Mogi Bayat en ex-advocaat Laurent Denis - op borg kon vrijkomen, maar het was niet meteen duidelijk of hij de voorgestelde som van 20.000 euro zou ophoesten. Hij had er ook voor kunnen kiezen de raadkamer van morgen af te wachten, in de hoop dat die hem sowieso zou vrijlaten. Na overleg met zijn advocaat is Thierry Steemans toch voor de eerste optie gegaan. (KSN)

