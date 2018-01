KV Mechelen dicht bij Sylla 00u00 0

Yacouba Sylla (27) moet de nieuwe verdedigende middenvelder worden van KV Mechelen. De Malinees werd door Rennes een half seizoen verhuurd aan Panathinaikos, maar vertrok daar omdat de Griekse club financiële problemen heeft. Malinwa zou volgens lokale media 750.000 euro betalen aan de Franse club, een serieuze investering. Sylla onderhandelde gisteren met het Mechelse bestuur over de details van zijn contract. Het zou een straffe transfer zijn voor KV Mechelen, want ook onder meer Standard en Legia Warschau probeerden de middenvelder te strikken. Er is voorlopig nog geen definitief akkoord. Tussen Rennes en Panathinaikos moeten er eerst nog een aantal zaken afgehandeld worden. (FDZ)