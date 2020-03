Exclusief voor abonnees KV Mechelen: 100.000 euro voor zorgsector door minder loon 28 maart 2020

Ook KV Mechelen moet in tijden van corona maatregelen nemen om het hoofd financieel boven water te houden. De club kiest, zoals de Pro League aanbeveelt, niét voor tijdelijke werkloosheid voor zijn spelers en staf. Wel leveren de algemene, medische en sportieve staf 50% van hun loon in. Voor Vrancken en co komt dat voordeliger uit dan terug te vallen op de limiet van 2.754,76 euro per maand bij tijdelijke werkloosheid, Malinwa doet hen dus een geste. "Voor het mooie werk dat ze de voorbije twee jaar hebben geleverd", vertelt algemeen directeur Frank Lagast.

