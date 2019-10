Exclusief voor abonnees KV KORTRIJK 31 oktober 2019

00u00 0

Ocansey liep vroeg in de wedstrijd tegen zijn ex-club een sleutelbeenbreuk op en is enkele weken out. (ESK)

