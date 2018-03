KV KORTRIJK 02 maart 2018

KV KORTRIJK Volgens de cijfers op de jaarrekening van KV Kortrijk boekte de club in 2016-2017 zonder transfers een omzet van 3,9 miljoen euro. Klopt niet, laat KVK weten. "Het totaal van inkomsten zonder transfers bedroeg bijna 12 miljoen euro. De personeelskosten van de spelers alleen lagen op 7,6 miljoen. We willen nog benadrukken dat onze club in de afgelopen 5 boekjaren winst heeft gemaakt, zonder een euro schulden te hebben." (NVK)