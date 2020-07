Exclusief voor abonnees KV Kortrijk 15 juli 2020

00u00 0

start vandaag een driedaagse teambuilding-stage in het Ardense Cielle nabij La Roche. "Zonder bal", aldus Vanderhaeghe. "We trainden vier weken keihard en het is tijd voor wat rust." Pas over tien dagen speelt KVK weer een oefenpartij. De geblesseerden Derijck, Stojanovic, Hines-Ike, De Sart en Selemani sluiten na verzorging morgen aan.