KV KORTRIJK

Maxim Deman debuteerde bij de Belgische U19 tegen Tsjechië. Hij speelde de tweede helft en incasseerde geen doelpunt (2-2). Hornby speelde woensdag 90 minuten met de U21 van Schotland (1-2 winst in Kroatië) en is dus wedstrijdfit. Selemani speelde twee keer de volle speelduur met de Comoren tegen Togo, maar is nog altijd niet speelgerechtigd voor KVK. Mujakic speelde met de beloften van Bosnië-Herzegovina 90 minuten in België. Zij hervatten vandaag de training. (ESK)