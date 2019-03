Exclusief voor abonnees KV KORTRIJK 28 maart 2019

KV KORTRIJK heeft de optie in het contract van Gary Kagelmacher (30) gelicht. Daardoor is de Uruguayaan nog een jaar langer aan de club verbonden. Diverse clubs waaronder zijn ex-club Beerschot tonen interesse om de centrale verdediger aan te kopen. De opties in de contracten van Charisis en Hoxha worden niet gelicht. (ESK)