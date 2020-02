Exclusief voor abonnees KV KORTRIJK 28 februari 2020

Selemani verblijft in Marseille voor een second opinion over zijn blessure aan de adductoren. Het is niet zeker dat hij dit seizoen nog speelt, hij moet vooral volledig fit zijn voor het volgende speeljaar. Naast Selemani ontbreekt ook de geschorste Van Der Bruggen voor de derby op Zulte Waregem. (ESK)