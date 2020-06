Exclusief voor abonnees KV Kortrijk 18 juni 2020

Yves Vanderhaeghe verzamelde zijn manschappen voor een eerste training, inclusief nieuwkomers Jonckheere (KVO) en Dewaele (Westerlo). Ezekiel (nog vast in Nigeria) en Selemani (revalidatie in Marseille) ontbraken. Die laatste zal samen met Mboyo (enkel) maandag aansluiten. Opmerkelijk is de aanwezigheid van huurling Tuta van Frankfurt. Daar waar de andere huurlingen Jakubech en Hornby zich niet hoefden te melden, is Tuta nog wel present. Onder andere Anderlecht heeft interesse voor de getalenteerde verdediger. (ESK)