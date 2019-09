Exclusief voor abonnees KV kortrijk 21 september 2019

Vincent Tan, de Maleisische miljardair die eigenaar is van KV Kortrijk, laat eindelijk nog eens van zich horen. Hij poseerde gisteren samen met de Maleisische minister van sport en de 17-jarige Luqmùan Hakim Shamsudin, die hij naar Kortrijk stuurt. Zodra de jongeling in maart 2020 achttien wordt, komt hij over. Een en ander kadert in een jeugdproject van het land waarbij Shamsudin de grootste belofte blijkt. Hij tekende een contract voor vijf jaar. Het eerste gevolg is dat KV Kortrijk op Facebook in één klap 15.000 volgers meer heeft, op Instagram 3.000 en op Twitter 2.000. (ESK)