KV Kortrijk 07 augustus 2019

KV Kortrijk huurt de Braziliaanse centrale verdediger Tuta, voluit Lucas Silva Melo (20) van Eintracht Frankfurt. De Duitsers haalden hem in januari bij São Paulo in zijn thuisland. Bij Lepoint en Rolland werd een ernstige spierscheur vastgesteld: beiden zijn drie à vier weken out. Idir Ouali, die einde contract was bij Kortrijk, trekt voor twee seizoenen naar Hatayspor in de Turkse tweede klasse. (ESK/VDVJ)