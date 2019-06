Exclusief voor abonnees KV Kortrijk wil Deschacht als T2 13 juni 2019

00u00 0

Verrassend nieuws. De kans dat Olivier Deschacht (38) z'n laatste voetbalmatch gespeeld heeft, is namelijk reëel. De verdediger, vorig seizoen nog een van de weinige uitblinkers bij Sporting Lokeren, is immers op weg naar KV Kortrijk. Niét als speler, wel als T2. Op zich ook weer niet zó'n verrassing, want Deschacht - die binnenkort aan de UEFA A-cursus start - stak nooit weg dat hij na z'n carrière graag assistent-coach wou worden. Bovendien is KVK-coach Yves Vanderhaeghe een van de beste vrienden van Deschacht.

