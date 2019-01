KV Kortrijk vaakst benadeeld, Antwerp en Moeskroen meest geholpen 02 januari 2019

De VAR nam volgens scheidsrechtersbaas Verbist in 74% van de gevallen de juiste beslissing. Maar dat betekent ook dat hij in 26% van de situaties wel fouten maakte. Dat kunnen er onbelangrijke geweest zijn - bijvoorbeeld de ref naar het scherm roepen terwijl dat niet nodig was. Maar er waren ook elf potentieel wedstrijdbepalende beslissingen (rode kaart, penalty, goal) waar de videoref het volgens het rapport van Verbist bij het foute eind had. Vooral KV Kortrijk mag zich op dat vlak benadeeld voelen. Twee keer kreeg KVK zo'n foute ingreep van de VAR tegen zich: één onterechte penalty tegen en één afgekeurde goal. Ondertussen bekloeg Antwerp-coach Bölöni zich al verschillende keren over de videoref, maar de Great Old mag niet klagen. Enkel Moeskroen werd even vaak onterecht bevoordeeld door de VAR (tweemaal) zonder zelf benadeeld te zijn. (NVK)

