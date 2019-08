Exclusief voor abonnees KV Kortrijk: "Union wil z'n fout in onze schoenen schuiven" 21 augustus 2019

KV Kortrijk-manager Matthias Leterme kan zich niet vinden in de aanval van Union. "Wij zijn geen betrokken partij. We krijgen het gevoel dat ze hun fout in onze schoenen willen schuiven. De werknemer (Faïz Selemani, red.) heeft zijn arbeidsovereenkomst verbroken omwille van een zware fout van zijn werkgever - dus niet op basis van de wet van '78."