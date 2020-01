Exclusief voor abonnees KV Kortrijk-supporters mogen gratis op de bus als ze lid worden van goksite 22 januari 2020

De Kansspelcommissie bekijkt of een aanbod van voetbalclub KV Kortrijk aan zijn supporters wel helemaal volgens de regels is. Wie morgen gratis met de bus mee wil naar de bekerwedstrijd op Antwerp, moet zich registreren bij Golden Palace, het online gokbedrijf dat sponsor is van de West-Vlaamse club. Normaal kost de busrit vanuit Kortrijk naar het Bosuilstadion in Antwerpen 10 euro. Maar wie zijn naam en mailadres doorgeeft aan de goksite, hoeft dus niet te betalen. Ook supporters die al een account hebben, mogen gratis mee.

