KV Kortrijk boos op Malinwa om plukgedrag 22 augustus 2018

00u00 0

KV Kortrijk wenst zijn T2 Wouter Vrancken dan wel het beste bij KV Mechelen, maar is niet te spreken over de manier waarop de overstap tot stand kwam. "Mechelen heeft zich niet gehouden aan het gentleman's agreement van de profclubs waarbij werd afgesproken dat clubs geen coaches van andere clubs wegplukken voor er een overeenkomst tussen de clubs is", aldus algemeen manager Matthias Leterme. "Toen Oostende onze hele staf heeft weggepikt en Anderlecht vorig seizoen Belhocine kwam halen, ging daar altijd een correcte overeenkomst aan vooraf, maar dat was nu niet het geval." Een simpel mailtje van Vrancken volstond. Na enig over en weer gepraat tussen de clubs werd uiteindelijk toch een bescheiden som bepaald.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN