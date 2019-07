Exclusief voor abonnees KV Kortrijk 1 Valenciennes 1 08 juli 2019

00u00 0

Het werd opnieuw duidelijk dat KVK offensief te weinig voorstelt. Mboyo is de enige aanvaller die beschikbaar is. Stojanovic start de training pas vandaag bij het begin van de stage in het Zeelandse Burch Haamstede. Ezekiel 'zou' vandaag twee weken later dan verwacht landen vanuit Nigeria. En het ziektebriefje van Chevalier blijft geldig. Uitgerekend voor het duel met Valenciennes dat zijn hoofd op hol brengt, bleef de Nordist weer thuis. Nicholas Hagen, doelman van de nationale ploeg van Guatemala, stond in doel. (ESK)

