KV Kortrijk 0 Cercle Brugge 1 13 juli 2020

00u00 0

Cercle-coach Paul Clement stond voor het eerst langs de lijn en zag zijn team verdiend winnen. Cercle ontvangt vrijdag 'eigenaar' Monaco om 18.30u. Kortrijk speelt pas over twee weken weer, tegen RWDM en Beerschot. "We trainen al een maand scherp en het is tijd voor decompressie", zegt Vanderhaeghe, die - zonder bal - drie dagen op stage trekt naar de Ardennen. Tijd voor herstel voor de geblesseerden De Sart, Derijck, Selemani, Stojanovic en Hines-Ike. (ESK)

