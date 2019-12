Exclusief voor abonnees Kuurne-Brussel-Kuurne wil af van sprintersetiket 11 december 2019

Pech voor de snelle mannen. In vergelijking met de vorige edities zal Kuurne-Brussel-Kuurne er compleet anders uitzien. De organisatoren nemen niet minder dan 75 kilometer nieuwe wegen in hun parcours op. Het aantal hellingen werd wel teruggeschroefd van dertien naar elf, maar toch zal het een pak pittiger op worden. "Ik vond dat het tijd was om eens iets anders te doen", vertelt koersdirecteur Peter Debaveye. "We hebben onze traditie als sprinterskoers, maar de laatste jaren slaagden enkele renners er wel in alleen aan te komen. De Zwalmstreek zorgt voor golvende wegen, waar de wind vrij spel heeft." (VDVJ)