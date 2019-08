Exclusief voor abonnees Kustwacht redt 2 hoogzwangere vluchtelingen 05 augustus 2019

Twee vrouwen die samen met andere migranten door een Spaanse ngo de Middellandse Zee werden overgebracht richting Europa, zijn door de Italiaanse kustwacht in veiligheid gebracht. Ze waren hoogzwanger. Bij één van de twee is intussen de bevalling gestart. Het schip Open Arms van de ngo vervoert 124 migranten die voor de Libische kust aan boord zijn gekomen. Het vaartuig zoekt nu nog een Europese haven om binnen te varen en de overige 122 mensen af te leveren. Italië weigert de toegang. Ook het schip Alan Kurdi van de Duitse organisatie Sea-Eye, met 40 migranten aan boord, zoekt een haven. Dat vaartuig is op weg naar Malta na een Italiaanse weigering. (EV)