Kustredders hebben minder werk 13 augustus 2018

Het aantal interventies van de kustreddingsdiensten is in juli en augustus 2017 fors gedaald, van 442 het jaar voordien tot 355. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die An Soete (N-VA) stelde aan minister Ben Weyts (N-VA). Van de 355 interventies die de kustreddingsdiensten vorig jaar moesten uitvoeren hadden er 158 betrekking op baders, 95 op kitesurfers, 41 op rubberbootjes of matrassen, 37 op zeilers en 24 op surfers. In 15 gevallen moest daarbij een beroep worden gedaan op een MUG-dienst of ambulance. Bij de interventies de afgelopen tien jaar vielen in totaal 7 doden. "Daarbij overleed niemand naar aanleiding van verdrinking in een bewaakte zone", zegt Weyts. (SDVO)