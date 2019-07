Exclusief voor abonnees Kustpolitie vraagt versterking tijdens zomer 15 juli 2019

Tijdens de zomermaanden hebben de politiezones aan de kust extra manschappen nodig. Dat zegt Nicholas Paelinck, korpschef van de zone Westkust en spreekbuis van alle lokale politiezones. "We rukken vijf keer vaker uit, maar krijgen per korps maar twee extra mensen. Dat zijn veertien mensen erbij over de hele kustlijn: veel te weinig, dus", aldus Paelinck. "We bezuinigen op verlof- en rustdagen om alle diensten dubbel te kunnen bemannen, maar dat brengt een enorme werklast met zich mee."

