Kustgemeente wordt pleegzorggemeente 30 maart 2019

00u00 0

Bredene heeft een nieuw label als pleegzorggemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg in Bredene wil vergroten zodat alle kinderen die niet thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving. Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die niet thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. In West-Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 900 pleeggezinnen, samen vangen zij meer dan 1.200 kinderen en (jong)volwassenen met een beperking op. Toch is er dringend nood aan extra pleeggezinnen, momenteel staan er ongeveer 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Bredene engageert zich nu onder meer om pleegzorg beter bekend te maken in de gemeente door affiches op te hangen, folders beschikbaar te stellen, infoavonden te geven,... (LBB)

