Exclusief voor abonnees Kustbewoners piekeren minder over corona 02 juli 2020

00u00 0

Kustbewoners hebben tijdens de crisisperiode minder gepiekerd over de coronacrisis dan de rest van de Vlamingen. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en de KU Leuven. Voor het onderzoek werden 687 Vlamingen bevraagd tijdens de maanden april en mei. Tijdens de lockdown piekerden Vlamingen meer over de eigen gezondheid en die van anderen, maar ook over sociale isolatie en de gewijzigde werksituatie. Ze gaven aan dat ze meer stress ervaarden (37 procent), zich meer verveelden (27 procent) en meer piekerden (49 procent). Bij kustbewoners gaf slechts 29 procent aan meer stress te voelen, slechts 35 procent gaf aan dat ze vaker piekerden en 20 procent zei zich meer te vervelen. Opvallend is ook dat kustbewoners zichzelf een vijf procent hogere score voor geluk gaven dan wie vijf kilometer van zee woont.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen