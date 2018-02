Kust verbiedt plastic bekers op strand 22 februari 2018

00u00 0

Als er nog gedronken wordt op een evenement op het strand zal dat niet meer in wegwerplastic zijn. Dat hebben de kustburgemeesters gisteren samen beslist. Hun gemeenten zullen via een groepsaankoop tienduizenden herbruikbare bekers inslaan. Bedoeling is dat ook de beachbars overschakelen op recycleerbaar materiaal. "In het zomerseizoen ligt er dagelijks tonnen afval op onze stranden. Het opruimen is een immens werk en kost handenvol geld", klinkt het. "Aan de toeristen vragen we nog niets, maar het kan niet anders dan dat zij ook gaan volgen als ze merken dat het strand er netter bij ligt." Prof Milieutoxicologie Colin Janssen (UGent) heeft zo zijn twijfels: "Het gros van het afval komt uit de zee. Dat hou je met deze regels niet weg." (LBB/SSB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN