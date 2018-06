Kust rekent op topzomer 29 juni 2018

Na een geslaagd voorjaar verwacht de toeristische sector aan de kust nu ook een goede zomer. Door het warme weer rekent de hotelsector voor dit weekend op een bezetting van zo'n 90%. Er worden zo'n 300.000 dagtoeristen verwacht. Over de hele zomer zouden deze zomer zes à zeven miljoen dagtoeristen naar zee trekken. Een zomerse topdag, zondag of feestdag brengt ongeveer 230.000 dagtoeristen naar de kust. Kunstenparcours Beaufort 2018 is dé zomertopper, met nu al 450.000 bezoekers in april, mei en juni. (LBB)