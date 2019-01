Kust ontvangt 550.000 dagtoeristen tijdens kerstvakantie 05 januari 2019

De toeristische sector aan de kust kijkt tevreden terug op de kerstvakantie. Vóór dit weekend stond de teller al op 460.000 dagtoeristen. Provinciebedrijf Westtoer verwacht dat daar nog 90.000 mensen bijkomen, zodat de kust in totaal zo'n 550.000 toeristen gelokt zal hebben. "De vele evenementen in alle kustgemeenten hebben voor een unieke vakantiesfeer gezorgd. Meer dan ooit houden de Belgen in de kerstvakantie van de kust. De feestdagen zijn een goede aanleiding voor een korte vakantie", zegt Westtoer-directeur Stefaan Gheysen.

