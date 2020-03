Exclusief voor abonnees Kust lokt pak minder dagjesmensen in krokusvakantie 02 maart 2020

De krokusvakantie is behoorlijk mager uitgevallen voor de kust. Slechts 250.000 dagjesmensen gingen naar zee, flink wat minder dan de 375.000 van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Westtoer. Ook de hotelsector blikt gematigd terug. De gemiddelde bezettingsgraad in de hotels was minder dan 50%. "In het eerste weekend van de krokusvakantie noteerden we wel een uitschieter met een bezetting van 67%", zegt Francis Bosschem van de vzw Kusthotels. "De weergoden waren de kust niet goed gezind, met voornamelijk grijs weer, veel wind en regen." Toch wil de kusthoreca de zaak niet dramatiseren. "Er zakten heel wat families met kinderen af naar zee. Daardoor mogen we toch stellen dat een kustvakantie in deze periode van het jaar zachtjes aan een traditie wordt bij veel Vlamingen. Nee, deze krokusvakantie was niet zoals vorig jaar, maar was al bij al wel 'ça va' en aanvaardbaar", besluit Bart Boelens van Horeca Middenkust. (TVA)

